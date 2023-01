Distruggeremo i carri armati Usa La minaccia del Cremlino

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) L'esercito russo distruggerà iamericani M1 Abrams, così come le altre attrezzature militari dei Paesi della Nato: lo assicura l'ambasciatore russo a Washington Anatoly Antonov. «Non c'è dubbio che se si decide di trasferire l'M1 Abrams a Kiev, iamericani saranno distrutti dai nostri militari nello stesso modo in cui vengono distrutte tutte le altre attrezzature militari della Nato. Lo riferisce l'agenzia russa Tass. La consegna diAbrams e Leopard 2 all'Ucraina porterà «altre sofferenze» al Paese e «maggiori tensioni sul continente» europeo: parola del portavoce del presidente russo Vladimir Putin. «Purtroppo più armi dalla Nato portano altre sofferenze agli ucraini. E porteranno anche altra tensione nel continente. Ma questo non può impedire ...