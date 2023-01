Disfatta Milan | le reazioni dei tifosi sui social sono pesantissime

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Chi si aspettava una reazione da parte delcontro la Lazio dopo il brutto ko in Supercoppa è stato deluso: altra debacle PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Chi si aspettava una reazione da parte delcontro la Lazio dopo il brutto ko in Supercoppa è stato deluso. Se possibile la prestazione Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.