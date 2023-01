Direzione regionale Musei Campania | Le iniziative per il Giorno della Memoria

...è registrata una riduzione dell'1% dei prezzi ma tale logica non è sostenibile e non è la...dei prezzi per i farmaci e più logiche di valorizzazione del settore a livello centrale e:...A margine del congressodella Cgil Puglia, il sindacalista ha detto che " è il momento di ... ha detto ancora Landini, 'è il momento di fare delle cose precise che vadano in questa. ...

Le iniziative della Direzione regionale Musei Campania per il ... Ministero della cultura

Inail, Antonella Onofri nuovo responsabile della Direzione regionale TorinOggi.it

Interventi finanziati a valere sul POR FSE 2014/2020 – PR FSE+ ... Regione Lazio

“PAGHE DA FAME A 5 EURO L'ORA”. PROTESTA DI LAVORATORI ... Radio Onda d'Urto

L'Istituto Torlonia-Bellisario di Avezzano conclude un accordo con la ... Terre Marsicane

Avezzano – Importanti attività si aggiungono al piano di formazione degli alunni del Liceo Classico “A. Torlonia” e del Liceo Artistico “V. Bellisario” di Avezzano grazie alla recente firma della conv ...E' con questa finalità che il Consigliere regionale dei Civici Marche, Giacomo Rossi, ha scritto alla Direzione Nazionale e Regionale dell'agenzia fiscale che fa capo al Ministero dell'Economia e ...