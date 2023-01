DIRETTA | Question Time con il ministro Valditara | dall’opuscolo anti-violenza nelle scuole ai fondi al terzo settore

SEGUI LAL'opuscolo anti violenza Una vicenda curiosa q uella relativa al Comune di una cittadina del Friuli Venezia Giulia, Cividale del Friuli , che ha fatto distribuire nelle scuole ...Dalle ore 10:00 alle ore 11:00 verranno trattate le interrogazioni riportate neltime. La sedute verrà trasmessa instreaming: https://live.comune.venezia.it/it/streaming

Camera: question time con ministri Tajani, Piantedosi e Valditara ... Agenzia ANSA

Convocazione Consiglio comunale: lunedì 30 gennaio alle ore 11 ... Live Comune di Venezia

consiglio - Consiglio regionale del 24 gennaio in diretta streaming Regione Liguria

Camera: oggi question time con i ministri Ciriani, Fitto, Calderoli e Schillaci Agenzia Nova

Oggi Consiglio Comunale in diretta You Tube Nove da Firenze

Gli indagati sono accusati di associazione finalizzata alla produzione e al traffico di sostanze stupefacenti – Quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere sono state eseguite dai carabinieri.Anche in questa settimana il consiglio comunale si riunirà per due volte nel Salone dei Duecento. Oggi nel consueto orario, alle 14,30, via al question time per la durata massima di un'ora. Quindi l'a ...