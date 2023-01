E' stato revocato il secondo giorno di sciopero dei benzinai. La decisione è stata presa dalle due sigle sindacali Fegica e Figisc Confcommercio, che inuna nota hanno spiegato di averlo fatto "a ...Ancora, di recente: insegnanti inda Seattle all'Ohio e operai dell'auto che protestano ...3% aggiungendo i dipendenti pubblici, una percentualein 40 anni. Gli iscritti nazionali ...

Dimezzata l'agitazione dei benzinai: riaperti tutti gli impianti, ma non la trattativa col governo TGLA7

Lo sciopero dei benzinai (che potrebbe durare fino a stasera) MilanoToday.it

Sciopero dei benzinai: sindacati spaccati. Ecco dove si può fare rifornimento QNM

Cava de’ Tirreni, la UIL proclama lo stato di agitazione del personale del Piano di Zona UlisseOnline

Gli operatori delle pulizie del distretto sanitario di Nuoro in sciopero per migliori condizioni di lavoro Cronache Nuoresi

Al termine di una lunga giornata di confronto tra governo e categoria i benzinai hanno interrotto in serata l’agitazione e da domani saranno regolarmente aperti. Fegica e Figisc Confcommercio, le ...Le sigle sindacali più intransigenti hanno deciso di limitare la serrata "in favore degli automobilisti, non certo del governo". L'adesione allo sciopero secondo le associazioni è stata dell'80%, ma n ...