Difesa Juve | tabella acquisti-cessioni per esborso cash

Leggi su calcioefinanza

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Le tabelle dellantus che riportavano “valore reale” e “valore di scambio” dei giocatori dalla stagione sportiva 2016/17 fino alla stagione 2020/21, interpretati dalla Procura federale come “valore effettivo” e “valore artificioso”, rappresentavano invece per il “valore effettivo” quello di «finanziario», ovvero «quanto effettivamente pagato in denaro». A sostenerlo è la memoria difensiva L'articolo proviene da Calcio e Finanza.