Dietrofront di Murdoch sulla maxi-fusione di Fox e News | rinviata la sfida ai colossi dello streaming

Leggi su open.online

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Il piano di Rupertdi rifondere in un unico colosso dell’informazione le due società Fox Corp eCorp sembra destinato a non andare in porto. La reazione degli azionisti alla proposta dell’imprenditore australiano sarebbe stata troppo tiepida, riportano i media americani, al punto da frenare il progetto della famiglia Murduch, azionisti di maggioranza, che nel 2013 avevano deciso di dividere le due realtà in due diverse società. Nelle lettere inviate ai consigli di amministrazione di Fox Corp eCorp, Rupert e il figlio Lachlan, dirigente in entrambe le società, hanno spiegato che la«non è una soluzione ottimale per gli azionisti in questo momento». Lo scorso ottobre,aveva avviato una fase esplorativa del piano, affidando l’incarico a comitati ...