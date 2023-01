Diavolo in castigo | Napoli fa festa sul divano - Sport - quotidiano net

Il gol di Sergej Milinkovic - Savic che ha spezzato subito il match contro il Milan: erano passati solo 4 minuti, la squadra di Sarri poi ha travolto i rossoneriPugno di ferro. A volte va usato anche se hai la nomea di gentleman. Stefano Pioli, l'allenatore dai modi gentili, stavolta ha indossato i panni del sergente, spedendo il suo Milan in ritiro dopo la ...

Lazio show, Milan travolto da Milinkovic-Savic, Zaccagni, Luis Alberto e Felipe Anderson: Spalletti al giro di boa ha 12 punti di vantaggio ...Il ritiro voluto dal tecnico rossonero dopo il ko in Coppa Italia non è certo il primo in casa Milan. Ecco i più celebri ...