Diana Pifferi | “niente tranquillanti nel biberon”

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) (Adnkronos) – “L’analisi del contenuto della bottiglietta e delnon ha evidenziato la presenza di composti di interesse tossicologico”. E’ la conclusione a cui arrivano i periti Bruno Magliona, Domenico Di Candia e Giorgio Portera, incaricati di chiarire se, la piccola di 18 mesi morta di stenti nella sua culla, sia stata ‘drogata’ con delle benzodiazepine dalla madre Alessia, in carcere con l’accusa di omicidio volontario pluriaggravato. La perizia, decisa dal gip di Milano Fabrizio Filice, esclude quindi che alla bimba siano stati fatti assumereper evitare che i vicini, in assenza della madre che l’ha abbandonata per sette giorni, potessere sentirla piangere. Nelle prossime settimane, i pm Francesco De Tommasi e Rosaria Stagnaro potrebbero chiedere il processo con rito ...