Detenuti col reddito di cittadinanza | scattano i controlli preventivi In 4 anni non erano mai partiti

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Boss mafiosi,coldi: dal 20 gennaio 2023 è finita la pacchia. È infatti entrato finalmente in vigore il Protocollo operativo tra Inps e ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (Dap), che d’ora in poi consentirà la verifica mensile e automatica dell’eventuale stato detentivo dei richiedenti il, prima dell’erogazione del beneficio. In più, il protocollo consentirà all’Istituto, guidato da Pasquale Tridico, di disporre revoca e recupero di un’indebita prestazione erogata. Perché un esercito diavevano chiesto e avuto il bonus. Direttamente dietro le sbarre.coldi: isolo col governo ...

