Designazioni 21ª giornata

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) L’ Associazione Italiana Arbitri ha comunicato leper la 21ªdel campionato di Serie BKT 2022/23. A dirigere CITTADELLA – CAGLIARI, sabato alle ore 16.15 allo Stadio Tombolato, è stato chiamato il Sig. Daniele RUTELLA della sezione di Enna, 1° ass. Sig. Marchi di Bologna, 2° ass. Sig. Longo F. di Paola, IV uomo Sig. Vingo di Pisa, V.A.R. Sig. Zufferli di Udine, A.V.A.R. Sig. Baroni di Firenze. Clicca QUI per tutte le. Fonte articolo e foto: www.ascittadella.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

SERIE B "GIORNATA 2022/2023 VENERDI' 20 GENNAIO PALERMO " BARI h. 20.30 MASSIMI MORO " CECCON IV: TREMOLADA VAR: AURELIANO (ON - SITE STADIO 'RENZO BARBERA') AVAR: ...SERIE C "GIORNATA 2022/2023 GIRONE A ALBINOLEFFE PRO SESTO Luca Angelucci Foligno Marco Cerilli Latina Marco Croce Nocera Inferiore Mauro Gangi Enna JUVENTUS NEXT GEN PORDENONE. ...