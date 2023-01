Decision to Leave | il film di Park Chan-Wook al cinema anche in lingua originale

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) L'ultimodell'acclamato regista sudcoreanoto, premiato per la miglior regia all'ultimo Festival di Cannes, è in arrivo nelle sale dal 2 febbraiointo, l'ultimodell'acclamato regista sudcoreano, arriverà nelle sale italiane dal 2 febbraioin. Preceduto in molte città da una rassegna che ripercorre la suaografia e che sta destando l'interesse di molti appassionati, ecco le sale italiane dove sarà possibile vedere ilin ...

to, l'ultimo film dell'acclamato regista sudcoreano Park Chan - wook , arriverà nelle sale italiane dal 2 febbraio anche in lingua originale . Preceduto in molte città da una rassegna ...... Leonard Cohen, a Journey, a Song Navalny Migliore film straniero Niente di nuovo sul fronte occidentale Argentina, 1985 ClosetoThe Quiet Girl Migliore cortometraggio d'animazione Il ...

Decision to Leave dal 2 febbraio al cinema: il trailer del film di Park Chan-wook BadTaste.it TV

Decision to leave, Park Chan-wook firma un teso thriller psicologico Today.it

Decision to Leave: il nuovo trailer e le sale che proietteranno il film in lingua originale BadTaste.it TV

Scorpacciata Park Chan-wook, la maratona del regista coreano prima di "Decision to Leave" Io Donna

Park Chan Week: al Cinema Flora il meglio del regista coreano LA NAZIONE

L'ultimo film dell'acclamato regista sudcoreano Park Chan-wook, Decision to Leave, premiato per la miglior regia all'ultimo Festival di Cannes, è in arrivo nelle sale dal 2 febbraio anche in lingua or ...Dopo aver fatto la storia del cinema coreano (e non solo) con capolavori del calibro di Oldboy, il regista Park Chan-wook torna al cinema dal 2 febbraio con il meraviglioso Decision to Leave, thriller ...