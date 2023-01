Dax Harwood | “Ecco quanto guadagnavo in WWE”

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) La WWE ha la possibilità di pagare i talenti con uno stipendio molto più alto rispetto ad altre società. I wrestler possono guadagnare cifre a sei zeri e i migliori talenti guadagnano ben oltre un milione di dollari all’anno. Qualcuno potrebbe pensare che un team talentuoso e decorato come gli FTR (noti come The Revival in WWE) riceva una retribuzione simile, ma nel suo podcast “FTR“, Daxha rivelato che non è così. “I nostri contratti erano al massimo ribasso”, ha rivelato. “Vi dirò il mio. Non so quello di Cash Wheeler. Ma il nostro primo contratto per il roster principale era di 125.000, 150.000 e 175.000 dollari per tre anni e questo era tutto”. Anche se 125.000 dollari sono uno stipendio base decente,ha sottolineato che non è così tanto come si potrebbe pensare. Le spese come il vitto, gli ...