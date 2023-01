Data di uscita del OnePlus 11R ormai fissata | ecco a quando il lancio

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Il11R verrà presentato il 7 febbraio alle ore 15 italiane, peraltro insieme ad altri prodotti (cuffie wirelessBuds Pro 2, tastiera meccanica KeyChron RGB e modello internazionale del11). Vogliamo dirvi subito che il11R non arriverà sul mercato europeo, non almeno con questo nome: fino a questo momento i device della serie R o Ace (questo il nome con cui vengono venduti in altri mercati) non hanno mai raggiunto l’Europa, anche se non si può mai dire. Fast just got fastR. It's time to get ready for a new way to experience the #ShapeofPower with the all-new #11R 5G.—India (@IN) January 25, 2023 Il11R potrebbe attestarsi come un top di gamma di caratura inferiore: probabilmente il ...