Daredevil | Born Again | Marvel assume dei veri avvocati come sceneggiatori

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Due nuovi, che hanno lavorato alla DC nell'ambito dell'Arrowverse televisivo, si occuperanno della nuova serie con Charlie Cox. Secondo quanto emerso recentemente, perStudios avrebbero ingaggiato due nuovi autori da aggiungere alla Writer's Room. Stiamo parlando di Jill Blankenship e Grainne Godfree, che in passato sono stati al lavoro per la DC lavorando agli show dell'ArrowverseArrow, The Flash e DC's Legends of Tomorrow; Blankenship, inoltre, è stata co-creatrice e showrunner della serie DC live-action di The CW Naomi. Ma non è tutto: iStudios avrebbero assunto anche degliaggiuntivi che in passato hanno svolto la professione di avvocato per meglio aderire allo show con Charlie ...

Siamo ormai vicinissimi all'inizio delle riprese diAgain , serie Marvel Studios programmata per l'arrivo su Disney+ in cui finalmente rivedremo Charlie Cox nei panni del personaggio in una serie tutta sua dopo le recenti apparizioni al ...La stanza degli sceneggiatori diAgain includerĂ anche degli avvocati professionisti, come consulenti per la nuova serie tv Marvel Studios. LEGGI:Again, le foto condivise da Krysten Ritter alimentano ...

