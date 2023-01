Daredevil | Born Again | la serie avrà tre veri avvocati come sceneggiatori?

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) La sceneggiatura diDisney+, con Charlie Cox di nuovo nei panni dell’avvocato vigilante Matt Murdock, sarà scritta con l’ausilio di un team di; secondo quanto riportato in forma non ufficiale da The Cosmic Circus, all’interno della writers’ room troveranno infatti spazio tre professionisti dei tribunali, che hanno maturato esperienza anche in ambito di scrittura televisiva: si tratta di David Feige, Thomas Wong, e Zachary Reiter. David Feige, che non ha alcuna parentela con Kevin, dopo un passato da difensore d’ufficio a New York (esperienza poi riassunta in un libro: Indefensible: One Lawyer’s Journey Into the Inferno of American Justice), ha contribuito alle sceneggiature di alcuni legal drama, tra cui Raising The Bar, di cui è anche ...