‘Dammi l’incasso o ti sparo’ | terrore da Acqua e Sapone | due rapine fotocopia in pochi giorni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)in serie in un negozio di Collefiorito di Guidonia:. Due colpi insono stati messi a segno in meno di una settimana nel medesimo esercizio commerciale. Evidentemente non si tratta di un caso… Come giovedì scorso, ieri, martedì 24 gennaio, il rapinatore è entrato armato di pistola e si è diretto verso la cassa. Anche in questo caso, come nel precedente, sotto la minaccia dell’arma da fuoco, ha intimato al cassiere di consegnargli tutto. Ovviamente il dipendente, non se lo è fatto ripetere due volte e ha messo in mano all’uomo il denaro. Due colpi identici in meno di una settimana Erano le 18 quando è stata messa a segno la rapina, mentre la volta precedente, il 19 gennaio scorso erano da poco passate le 11 di mattina. Per il resto tutto è andato come la ...