(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Un ciclo diper conoscere le storie professionali e umane di fisiche, chimiche, informatiche, neuroscienziate. È quanto offre la prima edizione di 100vanno a scuola, promosso da Deascuola e Fondazione Bracco in collaborazione con il portale 100. Quattro incontri per i docenti al pomeriggio, uno per ogni lettera dell’acronimo, e due per gli studenti, al mattino. Si parte il 26 con la S di Science: le relatrici sono Valentina Bambini, docente di Linguistica allo IUSS di Pavia, Sara Gandini, direttrice dell’unità Molecular and Pharmaco-Epidemiology del dipartimento di Oncologia sperimentale dello IEO, e Luisa Torsi, docente di Chimica all’università di Bari. «Eravamo entrate nellegià prima del Covid», dice Francesca ...

Dalle 100 esperte STEM, i webinar gratuiti per le scuole

