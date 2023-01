Dagli juventini a Dybala | per la manovra stipendi rischiano i giocatori

Leggi su calcioefinanza

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) La “” sulla quale la procura della FIGC ha già aperto un fascicolo per far chiarezza sui conti della Juventus potrebbe causare problemi anche a società che nulla hanno a che fare con questo procedimento, ma che annoverano fra le proprie fila, che all’epoca, erano tesserati del club bianconero. La lista, come riporta L'articolo proviene da Calcio e Finanza.