Con il tempo il requisito è stato fatto crescere molto rapidamente perché altrettanto velocemente è cresciuta la potenza computazionale utilizzabileaggressoriper sferrare attacchi ...L'esercito italiano sta cercando degli esperti per difendere il Paeseattacchi, provenienti soprattutto da Cina e Russia . La Difesa ha infatti pubblicato in Gazzetta ufficiale e sul portale di reclutamento della Pubblica amministrazione , InPa, un ...

Dagli informatici ai medici: ecco l’identikit di chi ha annunciato le dimissioni dal lavoro Il Sole 24 ORE

Cybersecurity e guerra in Ucraina, ora l'esercito italiano cerca ... Money.it

Piano triennale per l'informatica nella PA: adottato l'aggiornamento ... AgID

Veeam: i responsabili IT non si sentono protetti dagli attacchi ... IlSoftware.it

Umbria, Regione e Polizia insieme contro i crimini informatici TeleAmbiente TV

Sono anzitutto i professionisti più qualificati ad andarsene per cercare un altro lavoro:informatici, ingegneri, medici, architetti, chimici, geometri ...Al via i bandi della Difesa per 21 esperti nei settori cyber e spazio: lo Stato maggiore italiano vuole figure per difendere il nostro Paese dagli attacchi informatici soprattutto di Russia e Cina.