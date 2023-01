Da quando Elon Musk è al timone di Twitter | gli inserzionisti scappano | ricavi da pubblicità giù del 71% a dicembre

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) I dati di Standard Media Index fotografano il fuggi fuggi degli. E non è solo colpa delle sue decisioni: è bastata la sola presenza diper far saltare contratti molto remunerativi...

... ma i dati restano distanti dagli obiettivi dell'amministratore delegatoMusk, che aveva messo ... La capitalizzazione è scesa sotto i 385 miliardi di dollari,all'inizio del 2022 era di ......visualizzata dall'utente e la sceglie come predefinitala si riapre. Twitter sembra avere un pizzico di disforia d'identità che precede persino l'acquisto da parte del miliardarioMusk. ...

Tesla, la crisi non è solo colpa di Elon Musk WIRED Italia

Elon Musk punta alla trasparenza, quando pubblicherà il codice di Twitter Fastweb.it

Twitter Blue avrà un nuovo abbonamento ancora più costoso Libero Tecnologia

Twitter Blue: un nuovo abbonamento più costoso rimuoverà la pubblicità dall'app WIRED Italia

Elon Musk ha venduto azioni Tesla prima che la società riconoscesse la flessione delle vendite Milano Finanza

Come riportato dal Business Insider, la ricchezza complessiva di Elon Musk è cresciuta di quasi 11 miliardi di Dollari da quando è iniziato il processo per il tweet del 2018 in cui ha minacciato di ...L'acquisto di Twitter e il recente comportamento dell'imprenditore hanno acuito le difficoltà della casa automobilistica, che però hanno radici più profonde ...