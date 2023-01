Curling | la Nazionale Femminile alla Bernese Cup | obiettivo medaglia

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Prende il via nella serata di giovedì 26 gennaio laCup 2023, torneo interdel WorldTour che vedrà impegnate sul ghiaccio svizzero l’Italiadinel penultimo appuntamento interin calendario prima dei Mondiali in programma in Svezia dal 18 al 26 marzo. Dopo tre giorni di raduno a Claut – in Friuli Venezia Giulia, sulle piste dell’EYOF – la formazione tricolore partirà domani per la Svizzera per la tre giorni della competizione. La– guidata dal d.t. azzurro Claudio Pescia e dall’allenatrice Violetta Caldart e formata da Stefania Constantini (Fiamme Oro), Angela Romei (Fiamme Gialle), Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle) e Giulia Zardini Lacedelli (Club ...