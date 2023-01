Curling | da domani l’Italia sarà impegnata nella Bernese Cup 2023

Leggi su sportface

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)serata di, giovedì 26 gennaio, inizierà laCup, torneo internazionale del WorldTour che vedrà impegnate sul ghiaccio svizzerofemminile dinel penultimo appuntamento internazionale in calendario prima dei Mondiali in programma in Svezia dal 18 al 26 marzo. Dopo tre giorni di raduno a Claut, in Friuli Venezia Giulia, le azzurre partirannoper la Svizzera per la tre giorni della competizione. La Nazionale femminile, guidata dal direttore tecnico azzurro Claudio Pescia e dall’allenatrice Violetta Caldart e formata da Stefania Constantini (Fiamme Oro), Angela Romei (Fiamme Gialle), Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle) e Giulia Zardini Lacedelli (Club Dolomiti), è stata ...