Cuneo Volley Green si amplia con l’ingresso di Garelli Recuperi Ambientali

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)sicondi Garelli RecuperiIl progetto del Club biancoblù inaugurato ad inizio stagione procede a “tutto ferro”! Come anticipato durante la presentazione di inizio stagione, tra i progetti del Club cuneese maschile, anche il “” volto a coinvolgere attività legate al mondo dell’energia pulita, del recupero e riutilizzo dei rifiuti, legate dal principio comune del rispetto per l’ambiente. Oggi un’altra grande collaborazione entra a far parte del mondo biancoblù e del progetto, la Garelli Recuperi. Il nostro capitano Iacopo Botto, il centrale Nicholas Sighinolfi e il giovane opposto Luca Cardona sono andati a visitare e scoprire l’importanza ...

Concentramento S3 (OrganizzatoreLanghe)Savigliano S3: Assalve, Forgia, Pirra, D'Amelio. I prossimi appuntamenti Sabato 28 gennaio: Under 15 (ore 15.30): Bam- Nobil Homo ...Niente da fare perGranda S. Bernardo che cade con un netto 3 - 0 contro l'ImocoConegliano nei Quarti della Coppa Italia di A1. Il commento della palleggiatrice e capitano biancorosso Noemi Signorile: "...

Cuneo Volley Green si amplia con l’ingresso di Garelli Recuperi ... Lega Pallavolo Serie A

Volley femminile, Coppa Italia: Conegliano surclassa Cuneo e vola ... OA Sport

Cuneo Volley trova la prima vittoria fuori casa in terra lucana Tuttosport

Otto atleti del Cuneo Volley a Roma per il “Club Italia allargato” - La ... LaGuida.it

Pizzeria Express e Cuneo Volley, una storia sempre al dente! Lega Pallavolo Serie A

Come anticipato durante la presentazione di inizio stagione, tra i progetti del Club cuneese maschile, anche il “Cuneo Volley Green” volto a coinvolgere attività legate al mondo dell’energia pulita, d ...TREVISO - Missione compiuta per la Prosecco DOC Imoco Volley che vince il barrage con la San Bernardo Cuneo al Palaverde e si qualifica per la Final Four di Coppa Italia Frecciarossa in programma nel ...