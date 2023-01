Csm | il nuovo vice presidente è Fabio Pinelli | è stato indicato dalla Lega

Il candidato della Lega, l'avvocato Fabio Pinelli , è ilvicepresidente del. Il laico del centrodestra ha battuto nell'elezione di stamani per 17 voti a 14, Roberto Romboli, il costituzionalista della sinistra. Un duello serrato che ha spinto l'...Abbonati per leggere anche Leggi anche Il candidato leghista e quello dem, corsa a due per il, input dal Colle: domani a sorpresa si vota per l'elezione di Giuffrè, candidato di FdI, al posto ...

Csm, nuovo vicepresidente è Pinelli il candidato della Lega Agenzia ANSA

Csm, nuovo vicepresidente è Pinelli il candidato della Lega Il Sole 24 ORE

Csm, eletto vice presidente il laico Fabio Pinelli, indicato in Parlamento dalla Lega la Repubblica

Fabio Pinelli, l’avvocato in quota Lega nuovo vicepresidente del Csm: ha difeso Morisi e Siri Il Fatto Quotidiano

Csm, nuovo vicepresidente è Fabio Pinelli: candidato della Lega TGCOM

Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della seduta straordinaria del plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, che ha visto l’elezione del nuovo vicepresidente ...Il candidato della Lega, l'avvocato Fabio Pinelli, è il nuovo vicepresidente del Csm. Il laico del centrodestra ha battuto nell'elezione di stamani per ...