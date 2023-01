Giuffrè eletto decimo membro laico del: chi è CHI E'PINELLI Nato a Lucca il 1 febbraio 1966,Pinelli è un avvocato in quota Lega . Si è laureato in Giurisprudenza presso l'Università ...Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla seduta straordinaria del Plenum deldopo l'elezione diPinelli a nuovo vice - presidente. . 25 gennaio 2023

Fabio Pinelli, l’avvocato in quota Lega nuovo vicepresidente del Csm. Ha difeso Morisi e Siri Il Fatto Quotidiano

Csm, è Pinelli della Lega il vicepresidente: “Onorato”. Poi cita Livatino: “Quando moriremo, nessuno ci chied… La Stampa

L'avvocato Fabio Pinelli è il nuovo vicepresidente del Csm. Le prime parole: «Cerchiamo di essere credibili e ilmessaggero.it

Csm: il vicepresidente è Fabio Pinelli TGLA7

Csm, Fabio Pinelli eletto vicepresidente Adnkronos

L'avvocato Fabio Pinelli è il nuovo vicepresidente del Csm. Dopo due votazioni andate a vuoto per non aver raggiunto il quorum, il candidato della Lega ha ottenuto 17 voti, contro i 14 voti di Roberto ...Il Consiglio superiore della magistratura ha eletto il nuovo vicepresidente: è l'avvocato penalista in quota Lega Fabio Pinelli ...