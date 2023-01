Crosetto “Il presente sembra ritorno a orrori dei conflitti del passato”

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Per anni ci siamo illusi di vivere in un mondo caratterizzato dalla fine deidi natura ideologica e strategica. Pensavamo di essere in grado di governare la storia e prevederne le traiettorie future attraverso una serie di paradigmi e categorie che consideravamo immutabili. Invece quello che stiamo vivendo è una trasformazione storica dove vecchie e nuove potenze stanno ridisegnando i propri spazi vitali, dove gli effetti distruttivi delle nuove conflittualità colpiscono parti più inermi della popolazioni. Questounin chiave tecnologicamente evoluta aglideimondiali del secolo scorso”. Così il ministro della difesa, Guido, nel corso delle comunicazioni sulle linee programmatiche del suo ...

E "per attuare questa visione", ha spiegato Crosetto, "occorre accettare una serie di sfide di trasformazione e di ..."