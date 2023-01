Cremona | truffa a due anziane sorelle | Gdf sequestra 24 immobili

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Milano, 25 gen. (Adnkronos) - I Finanzieri del Comando Provinciale dihannoto nei giorni scorsi, su disposizione del Gip del Tribunale di, 24tra terreni e fabbricati, appartamenti di lusso, ville ed un'azienda agricola, conti correnti ed investimenti finanziari, quote sociali, due autovetture di grossa cilindrata, una motocicletta Harley Davidson e due orologi Rolex nei confronti di una ex funzionaria di banca cremonese e di alcuni familiari. L'indagine svolta dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria diha consentito di rilevare come la bancaria, attraverso artifizi e raggiri, avrebbe carpito la fiducia di due(una nata nel 1930, l'altra nel 1932 e nel frattempo decedute), clienti della banca ...