CR7 cerca il primo titolo con l’Al Nassr | la Supercoppa d’Arabia live in chiaro

Leggi su calcioefinanza

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Dove vedereArabia Saudita tv streaming? Cristiano Ronaldo potrebbe, alla sua seconda presenza con, aggiudicarsi la finale per vincere il suotrofeo in Arabia Saudita. Nella giornata di domani, giovedì 26 gennaio, è in programma la semifinale delladell’Arabia Saudita. La sfida fra Al Etihad-Al, fischio di inizio alle L'articolo proviene da Calcio e Finanza.