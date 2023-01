Covid | report Fiaso | ricoveri ancora in calo -18% in ultimi 7 giorni

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Roma, 25 gen. (Adnkronos Salute) - "Per la sesta settimana consecutiva l'andamento deiè in discesa. Il dato neglisetteè -18%. Stabile la situazione nelle terapie intensive". È quanto emerge dalla rilevazione degli ospedali sentinella aderenti alla rete della, Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere () del 24 gennaio. "Stabile la situazione delle terapie intensive, con un solo nuovo ingresso, dopo il significativonelle terapie intensive registrato la scorsa settimana (-44%) - prosegue il- Il 30% dei pazienti in terapia intensiva non risulta vaccinato e ha una età media di 58 anni, rispetto ai 71 anni di età media tra i pazienti vaccinati da oltre sei mesi". Secondo il ...

