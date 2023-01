Covid oggi Sardegna | 125 contagi e 4 morti | bollettino 25 gennaio

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) (Adnkronos) – Insi registrano, 252023, 125 ulteriorida coronavirus, di cui 89 diagnosticati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1346 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2 ( -3). I pazienti ricoverati in area medica sono 79 (-12 ). Sono 3684 i casi di isolamento domiciliare ( -67 ). Si registrano 4 decessi: una donna di 98 anni, residente nella provincia di Sassari, un uomo di 84 anni, residente nella provincia di Oristano, un uomo di 78 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari, e un deceduto residente nell’area della Asl di Nuoro. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

