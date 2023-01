Covid in Toscana | morte 2 donne | a Siena e Grosseto | oggi 25 gennaio E 273 nuovi contagi 241 i ricoverati 5 in terapia intensiva

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Sonodueper, in252023. Risiedevano nelle province die avevano un'età media di 77 anni. Sono 273 icasi di-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in: 67 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 206 con test rapido. Il numero deiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.581.117 L'articolo proviene da Firenze Post.

Cinque i decessi 7 Ottobre 2021 FIRENZE - Accademia di Belle Arti di Firenze, master e mostra sulla stampa d'arte 25 Giugno 2014 Condividi sui social RSS Facebook Twitter In evidenza: ...... a disposizione 500 mila euro 14 Marzo 2022- Poste, cambiano i CAP in 54 località toscane 14 Maggio 2014 Condividi sui social RSS Facebook Twitter In evidenza: 437 nuovi casi, ...

Covid Toscana: contagi e ricoveri nel bollettino del 23 gennaio LA NAZIONE

Covid in Toscana, bollettino del 25 gennaio. Il punto su contagi, decessi e ricoveri LA NAZIONE

Covid, altri 437 casi e 5 morti in Toscana nelle 24 ore Agenzia ANSA

Coronavirus in Toscana: il bollettino del 24 gennaio PisaToday

In Toscana 80 nuovi casi Covid e 2 decessi Agenzia ANSA

Sono morte due donne per covid, in Toscana, oggi 25 gennaio 2023. Risiedevano nelle province di Siena e Grosseto e avevano un'età media di 77 anni. Sono 273 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle u ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...