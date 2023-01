Covid | Corea del Nord ordina lockdown a Pyongyang ' Aumento casi di malattia respiratoria'

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Le autorità governative non citano ilno ai residenti di rimanere in casa fino a domenica e misurarsi la temperatura più volte al giorno. Non è chiaro se anche in altre aree del Paese ...

Il lockdown del maggio 2022 approfondimentoindel Nord, Kim Jong - un: "Eclatante vittoria sul virus" Si tratta delle prime restrizioni a livello cittadino imposte da quando il regime ...Le autorità governative non citano ile ordinano ai residenti di rimanere in casa fino a domenica e misurarsi la temperatura più volte al giorno. Non è chiaro se anche in altre aree del Paese siano in atto nuovi ...

Covid, la Corea del Nord dichiara il lockdown a Pyongyang TGCOM

Covid Corea del Nord, il governo ordina 5 giorni di lockdown a Pyongyang Sky Tg24

Covid, Corea del Nord dichiara il lockdown a Pyongyang Il Sole 24 ORE

Covid: la Corea del Nord dichiara il lockdown a Pyongyang Agenzia ANSA

Corea del Nord, Pyongyang in lockdown per malattia respiratoria non specificata RaiNews

Le autorità governative non citano il Covid e ordinano ai residenti di rimanere in casa fino a domenica e misurarsi la temperatura più volte al giorno. Non è chiaro se anche in altre aree del Paese si ...Las autoridades norcoreanas han ordenado un confinamiento de cinco días a partir de este miércoles en Pionyang, a raíz del incremento de contagios de ...