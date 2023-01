Costacurta su Maldini | “Rendetevi conto di quello che sta facendo il Napoli” | Serie A

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) “Non c’è dubbio che Paolosia un grande allenatore, ma è come se avesse una bacchetta magica? Non credo proprio. Non può essere che ci si affidi a una certa comunicazione per riportare in vita una squadra che ha appena vinto lo scudetto. Ma come si può non essere soddisfatti del secondo posto in classifica? Se guardiamo al, cosa sta? Quando mai una squadra è stata così forte?”, ha esclamato Alessandroa Sky. Non c’è dubbio che la stagione delsia stata straordinaria, ma non è tutto merito di. Il segreto è un mix di comunicazione, strategia e passione. Un allenatore deve saper motivare la squadra, incoraggiare i giocatori a dare il massimo e mantenerli concentrati sull’obiettivo. Questo è esattamente ciò che...