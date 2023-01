... al punto da varare un decreto legge corretto il giorno dopo ma ritenuto comunquedannoso (e ...gli incontri col governo i dati delle Dogane citati dal ministro dell'Economia Giancarlo...... Mantovano, i ministri Urso per le Imprese eper l'Economia e il Garante per la ...fonti delle rappresentanze dei gestori, mentre è in corso l'incontro in videoconferenza al Mimit nel ...

Così Giorgetti ha salvato Bossi dalla "soffitta". "Usa il mio ufficio ... ilGiornale.it

Basta rincari, così Meloni e Giorgetti entrano in azione sui carburanti Formiche.net

Legge di bilancio, Giorgetti "Missione compiuta, avanti così" Agenzia ... Italpress

Giorgetti candida l'Italia a sede autorità europea per l'antiriciclaggio MEF