Così a Milano le donne di successo aiutano le ragazze a entrare nel mondo del lavoro

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) «In questi tempi oscilliamo continuamente tra il pessimismo e l’ottimismo. Nonostante le città si trovino oggi ad affrontare criticità trasversali, io credo che aconvergano talento e generosità». Con questa riflessione Beppe Sala ha presentato Mentorship, il progetto che mette in connessione trecentodi, al vertice di posizioni apicali in vari settori produttivi della città, con 555all’interno di percorsi di formazione. Si tratta del primo progetto di empowerment femminile nato all’interno delle azioni del “Patto per il” di, oltre a prevenire il fenomeno di “rinuncia” alla carriera come previsto dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. «Il talento si deposita ed emerge in una città come questa, dove ilè lo scheletro ...