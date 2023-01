Cosenza-Parma | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Gara valida per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Sfida cruciale per i calabresi che devono allontanarsi dall’ultimo posto in classifica, mentre gli emiliani sono a caccia di continuità per rimanere nei piani alti della classifica.si giocherà sabato 28 gennaio 2023 alle ore 14 presso lo stadio Marulla.