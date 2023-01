Cos’è la delibera condominiale e in cosa consiste? Ecco da chi viene votata

Leggi su ilfattoquotidiano

Tra i tanti documenti che vanno a comporre l'archivio annuale inerente alle attività di un condominio, quelli di maggiore importanza sono gli atti elaborati e concordati in sede di assemblea. In particolare, ad avere un ruolo vincolante su tutte le pratiche e i lavori che vengono svolti dai condòmini sono le delibere approvate di comune accordo: stiamo parlando dei provvedimenti che vengono inseriti direttamente nel verbale stilato dall'amministratore (o affiancati ad esso in allegato, tramite la creazione di un apposito file) e che vengono votate dai proprietari che partecipano alla riunione.