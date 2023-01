Cosa significa l’accordo tra Med-Or e la Giordania

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) La sottoscrizione di una lettera di intenti che Fondazione Med-Or ha sottoscritto oggi, mercoledì 25 gennaio, con il Regno Hascemita di, rappresenta uno di quei lineamenti di cooperazione che connettono l’Italia al Golfo. L’ottica è quella di una Roma protagonista nel Mediterraneo allargato, che segue quelle attività che l’Italia sta portando avanti come proiezione strategica non solo del governo ma dell’intero sistema-paese. Med-Or, fondazione presieduta da Marco Minniti, si pone l’obiettivo di cooperare in diversi settori della formazione accademica e professionale nonché in progetti atti allo sviluppo delle capacity building di “questo geograficamente piccolo ma fondamentale paese del vicino oriente”. Il documento è stato siglato dal presidente Minniti e dall’ambasciatore dellaIn Italia, Kais Abu Dayyeh, a nome del ministero ...

