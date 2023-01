Cosa resta dell’Italia di Agnelli e della sua industria secondo Ezio Mauro

Leggi su formiche

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) La “formula”, racconta a Formiche.net l’ex direttore di Repubblica, aveva cinque elementi: la famiglia, la fabbrica, Torino, la Stampa (con dentro la Juve) e l’internazionalismo. Ovvero l’essere profondamente radicato in un’identità italiana, che poi declinava tramite una visione né angusta né limitata. In questa ampia conversazione,traccia la cesura tra il mondo ai tempi dell’avvocato e quello attuale, utilizzando sfide complesse come la guerra in Ucraina, la mission dell’occidente e lo stato di salutenostra democrazia, come cartina di tornasole per indicare indirizzi e future azioni. Direttore, vent’anni senza Giannipuò essere un’occasione di riflessione sul cetole italiano e sull’establishment? Ovvero, quale è ...