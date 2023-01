Cosa disse Gina Lollobrigida Eredità stravolta | la rivelazione decisiva

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Andrea Piazzola "non prenderà neanche un centesimo". Il factotum dirinuncia all'dell'attrice. Il motivo? L'uomo ha detto di voler utilizzare quei soldi per realizzare i desideri della diva scomparsa. "Questi soldi - ha ammesso il 36enne - confluiranno in un fondo, un trust.ha designato una persona che tutti conoscono, che è Orazio Pagàni, una persona capacissima, sensibile, una persona onesta. Continuerò a imparare da qualcuno, senza di lui non saprei da dove iniziare". Poi l'addio all'attrice recentemente scomparsa: "Sono grato aper questo ruolo. La promessa che le faccio è che non la tradirò mai. La metà che ha lasciato a me desidero che sia messa a disposizione per i suoi desideri, quindi far conoscere l'arte. La mia parte sarà totalmente messa all'interno del ...