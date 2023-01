Corea del Nord | Pyongyang va in lockdown per una «malattia respiratoria non specificata»

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Le autorità dihanno ordinato undi cinque giorni a causa dell’aumento dei casi di una «non». Lo ha riferito il media NK News con sede a Seul, citando un avviso del governo, il primo dopo otto mesi. Ieri lo stesso media riferiva di persone informate della chiusura imminente e intente a fare scorta di merci. Come temendo che possa prolungarsi oltre il periodo indicato. Nell’avviso si afferma che tra le malattie attualmente diffuse nella capitale figura il raffreddore comune mentre il Covid-19 non viene menzionato. Secondo l’avviso i residenti sono tenuti a rimanere in casa fino a domenica. E dovranno sottoporsi a controlli di temperatura più volte al giorno. Non è chiaro se l’avviso riguardi anche altre città delladel ...

Si tratta di un livello di produzione che non si vedeva dai tempi della guerra di. 25 gen 00:... È l'esortazionepresidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo videomessaggio serale relativo ...LaNord ha imposto un lockdown di cinque giorni nella capitale Pyongyang per via di una non meglio specificata malattia respiratoria che si starebbe diffondendo tra la popolazione. Lo ha ...

Covid, la Corea del Nord dichiara il lockdown a Pyongyang TGCOM

Corea del Nord, tempesta invernale: allerta per crollo temperature TGCOM

Corea del Sud, la baraccopoli di Guryong, slum-simbolo delle disuguaglianze, va in fiamme: 60 "case" distrutt… la Repubblica

La Corea del Nord ha ordinato un lockdown nella capitale Pyongyang per via di una malattia respiratoria non specificata Il Post

PYONGYANG. Le autorità nordcoreane hanno deciso di mettere in lockdown per 5 giorni la città Pyongyang, a causa di un aumento di casi di "problemi respiratori non specificati". La nota del governo non ...Gli Stati Uniti potrebbero nominare un inviato speciale esclusivamente dedicato alle questioni riguardanti la Corea del Nord nel caso Pyongyang ...