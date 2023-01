Copa del Rey 2022 2023 | il Barcellona vola in semifinale | battuta 1-0 la Real Sociedad

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Ilbatte 1-0 lanella gara valevole per i quarti di finale delladel Rey. I Blaugrana, che agli ottavi si erano liberati del Ceuta con una facile cinquina, ottengono un altro successo e conquistano l’accesso al penultimo atto, dove troveranno la vincente del match tra Valencia e Athletic Bilbao, in programma giovedì sera al Mestalla. A segno a inizio ripresa Ousmane Dembele, autore di un assolo sulla destra concluso con una cannonata solamente toccata dalle mani di Alex Remirò. GLI HIGHLIGHTS DELL’INCONTRO SportFace.

Vi ringraziamo per l'attenzione e vi lasciamo agli altri live in corso sui EFL Cup eRey 48' punizione per l'Inter con anche Botis in area, palla centrale di Stankovic bloccata senza ...La partita Osasuna - Siviglia di Mercoledì 25 gennaio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per i quarti di finale dellaRey PAMPLONA - Mercoledì 25 gennaio 2023, all'Estadio 'El Sadar' di Pamplona, l'Osasuna ospiterà la Real Sociedad per i quarti di finale dellaRey 2022 - 2023 ; calcio di inizio ...

Copa del Rey, le formazioni di Barcellona-Real Sociedad: niente turnover per Xavi, c'è Oyarzabal TUTTO mercato WEB

Copa del Rey, il Barcellona cambia idea: tifosi della Real Sociedad con… maglie al seguito Il Posticipo

Ousmane Dembele regala al Barça la semifinale di Copa del Rey: Real Sociedad battuta 1-0 TUTTO mercato WEB

Copa del Rey, Barcellona - Real Sociedad: dove vederla in tv e streaming Niente diretta in Italia, orario Stadionews.it

Copa del Rey, analisi e pronostico di Barcellona-Real Sociedad Corriere dello Sport

Un certo tipo di scelta è legata a un protocollo di sicurezza applicato solo nelle partite considerate ad alto rischio: Classico, derby o partite contro l'Atletico. Pertanto, non con la Real Sociedad.La pressione mediatica per il momento che sta vivendo il Valencia si riflette anche sulle vicende di mercato. In conferenza stampa, alla vigilia della partita di Coppa del Re, il tecnico replica alle ...