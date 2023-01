Controne | falso in bilancio | assolti l’ex sindaco | il responsabile dell’ufficio tecnico e il revisore dei conti

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Tempo di lettura: 1 minuto“I fatti non sussistono”. Con questa motivazione il giudice monocratico della prima sezione penale del tribunale di Salerno, Domenico Diograzia, ha assoltodel comune di, Nicola Pastore,dipendente comunale e Rup, Umberto Pastore, edeidi Palazzo di Città, Stefano Raeli, dall’accusa di concorso in falsità ideologica per alterazione del. La vicenda risale al 2012 quando la minoranza consiliare denunciò l’alloradi, Nicola Pastore, ilRup, Umbero Pastore, e ildei, Stefano Raeli, per una presunta alterazione del...