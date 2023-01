Controllo dei Nas anche nei canili abruzzesi | riscontrate irregolarità e violazioni

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Pescara -nei, pubblici e privati, le hanno accertate i Carabinieri del Nas di Pescara, che hanno eseguito ispezioni in tutto l'Abruzzo, nell'ambito di un'intensa attività di, eseguita a livello nazionale dai militari per la tutela della salute, di concerto con il ministero, al fine di accertare la corretta conduzione delle strutture e, in particolare, lo stato di benessere degli animali. In particolare, all'esito dei controlli, i Nas del capoluogo adriatico hanno segnalato all'autorità sanitaria il direttore del canile sanitario della Asl di Pescara, poiché nella struttura è stata rilevata l'omessa rimozione di carenze strutturali, nonché l'assenza di un frigorifero idoneo alla conservazione di farmaci e vaccini a temperatura controllata. Nel ...