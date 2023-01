in 876 canili e gattili pubblici e privati di cui 244, pari al 27%, sono risultati ... Sono i risultati delle operazioni compiute nellultimo periodo dai Carabinieri dei, di concerto con il ...Il 27%, sono risultate irregolari. Sanzionate 29 persone per violazioni penali e 230 per illeciti amministrativia tappeto deieffettuati in canili e gattili pubblici e privati di tutta Italia hanno portato al sequestro di 26 strutture e di 871 animali . Sanzionate 29 persone per violazioni penali ...

Animali, controlli dei Nas in canili e gattili: sequestrate 26 strutture Adnkronos

Controlli Nas nei canili, sequestrate 26 strutture e 871 animali Euronews Italiano

Animali: controlli Nas, sequestrati 26 canili in Italia con 871 cani triestecafe.it

Medici che passano al privato, scattano i controlli dei carabinieri del Nas Il Mattino di Padova

Controlli Nas in 607 strutture per anziani: farmaci scaduti e Rsa "pollaio", "Irregolari una su 4" RaiNews

Durante l'attività di controllo sono stati anche accertati, da parte del Nas di Torino e di Perugia, due casi di traffico illecito di animali da compagnia attraverso l'introduzione in Italia di ...(Adnkronos) – Controlli a tappeto dei Nas effettuati in canili e gattili pubblici e privati di tutta Italia hanno portato al sequestro di 26 strutture e di 871 animali. Sanzionate 29 persone per viola ...