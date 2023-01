“Conte in malafede” Caprarica asfalta Giuseppi | sfruttatore dei pacifisti

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Il comportamento del Movimento 5 Stelle e del suo leader Giuseppesull'invio di armi all'Ucraina è ambiguo e poco chiaro. A mettere nel mirino l'ex premier è Antonio, che usa parole piuttosto dure per commentare le ultime scelte grilline sulle forniture militari a Kiev per combattere la guerra con la Russia: “Nella campagna elettorale di quando erano ancora lontani dal governo i Cinque stelle usavano toni fortemente anti-europeisti, anti-atlantisti, molto filo-venezuelani, molto filo-cinesi, filo-russi, filo-tutto tranne che filo-occidentali. La conversione è stata sulla via di Damasco o meglio sulla via di Palazzo Chigi, come in realtà è accaduto alla coalizione di destra su tanti altri temi, non su questo dell'Ucraina, non per Fratelli d'Italia, mentre negli altri due alleati c'erano delle posizioni di resistenza abbastanza nette. ...