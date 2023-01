“Conte ha la faccia come il c**o” E Sallusti scatena un putiferio

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) È stata una puntata di Di Martedì decisamente infuocata. Il protagonista è stato sicuramente Alessandro, direttore di Libero, nel cui mirino sono finiti prima Roberto Speranza e poi Giuseppe. Il primo scontro nasce sull’aumento delle accise della benzina, o meglio sul mancato sconto che il governo Meloni non ha voluto rinnovare. “L’ultima volta che un governo ha aumentato le accise – dice– era il governo Renzi” in cui l’ex ministro della Salute era capogruppo alla Camera per il Pd. “Le ricordo che quando Renzi era segretario di quel partito io sono uscito”, ribatte Speranza, “e che nell’ultimo governo le abbiamo ridotte le accise”. Ma a scaldare lo studio, e soprattutto i social che in queste ore si scagliano contro il direttore, è un altro intervento di. Questa volta diretto contro ...