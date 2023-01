I licenziamenti arrivano dopo che Lula il 12 gennaio aveva dichiarato di nutrire sfiducia nei confronti di alcuni militari, affermando che "molte persone" delle forze armate erano "colluse"l'...In passato c'erano state forme die finanche di consenso verso il "partito armato", ma ... Saluto quindivero piacere tutte e tutti i partecipanti alla commemorazione. Il fatto che essa ...

Connivenza con i fascisti di Bolsonaro: Lula destituisce altri 11 militari dalla sicurezza nazionale Globalist.it

Sanremo 2023, Colapesce Dimartino a FqMagazine: “L’arresto di Messina Denaro La tv sfrutta il… Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2023 | Colapesce Dimartino a FqMagazine | “L'arresto di ... Zazoom Blog

Carcere 41-bis, il doppio standard di Stato tra connivenza e vendetta PRESSENZA – International News Agency

Messina Denaro si muoveva liberamente: la forza della mafia è essere parte integrante di un territorio ilgazzettino.it

l presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha rimosso altri militari dall'ufficio della vicepresidenza e dal Gabinetto di sicurezza istituzionale (Gsi).La “mafia buona” non esiste. La mafia è questa e, Stato o non Stato, se ci mangiate e lo sapete, se lo salutate e tacete, ne siete complici non solo conniventi ...