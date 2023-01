Configurazione più semplice e veloce per i Samsung Galaxy S23

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Presto potrete configurare il vostro nuovoS23 piùmente con Fast Pair. Secondo quanto riportato da ‘SamMobile‘, Google vuole migliorare il processo diper i nuovi telefoni Android utilizzando Fast Pair. Questa funzione debutterà subito dopo il lancio della serieS23, all’esordio il 1 febbraio. Lo scopo principale di Fast Pair è consentire una rapidadei nuovi dispositivi. Attualmente supporta cuffie e smartwatch, ma presto verrà messo a disposizione anche per tracker e stilo. Sulla base dei risultati, quando il vostro telefono Android rileva un altro telefono Android che non è stato ancora configurato, attiverà un menù a comparsa “Fast Pair”. Da lì, dovrete seguire i passaggi sullo schermo per ...